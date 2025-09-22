"Сил бороться не было, надеялся на опыт"

Бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе (Хорватия) Осман Нурмагомедов (92 кг) остался не очень доволен своей медалью на прошедшем соревновании. Это и неудивительно, учитывая, что для него это уже третья бронзовая награда мирового первенства, и лишь однажды он становился вице-чемпионом мира.

Как передает Day.Az, в интервью İdman.biz Осман Нурмагомедов подвел итоги недавнего чемпионата мира, а также поделился дальнейшими планами.

- Чувствуется, что вы не очень довольны бронзовой медалью?

- Конечно же, рассчитывал на больше, но стечение обстоятельств не позволило мне побороться за золотую медаль. Сильно заболел перед заключительными сборами, во время которых провел только два спарринга. У меня была ангина, а затем пониженная температура. Постоянно лежал в кровати, лишь иногда выходил на одну тренировку в день, не участвовал в контрольных схватках. Перед выездом провел всего два тренировочных поединка.

- Учитывая обстоятельства, не стоял вопрос о снятии с чемпионата мира?

- После двух тренировочных схваток почувствовал облегчение и подумал, что смогу нормально бороться. Но все же не чувствовал своей силы и выносливости. Надеялся только на опыт.

- Как для вас протекали поединки на чемпионате?

- В первой схватке встречался с индийцем. Они в основном "толкачи", техники мало, но стараются взять за счет выносливости. Пришлось попотеть, но в итоге выиграл. Во втором поединке мой соперник из Греции получил травму и выбыл.

А вот в третьем поединке против американца Трента Хидли смог бороться только 2-3 минуты, после чего просто не осталось сил. Наверное, сказалась болезнь.

- Это было видно по счету - 4:15...

- За всю карьеру впервые проиграл с таким результатом. Он разбросал меня так, будто я новичок.

- Откуда тогда взялись силы на поединок за бронзу?

- Накануне бронзовой схватки уснул около полуночи и проснулся в 5 утра, больше не мог заснуть. Опухли лимфоузлы, возможно, из-за нагрузки усилилось воспаление. Тем не менее, я серьезно настроился на поединок, ведь нужно было брать медаль. Хотелось хоть как-то утешить себя. В результате поборолся аккуратно, без ошибок, и выиграл бронзу.

- Четвертая медаль с четвертого чемпионата мира. Стабильность - показатель профессионализма?

- Мы постоянно на сборах: подготовка к турнирам, чемпионатам Европы и мира. Сам не замечаешь, как становишься профессионалом. В целом все наши ребята проделали отличную работу, нет таких, кто бы не выкладывался. Тренеры тоже остались довольны. Просто кому-то не повезло с сильным соперником на старте, для кого-то это было первое взрослое мировое первенство, а кому-то тяжело далась весогонка.

Вы не представляете себе, какие усиленные сборы мы проводим. Не думаю, что где-то еще тренировки проходят на столь высоком уровне. Даже в Дагестане, откуда я родом, таких нагрузок не было. Но на этот раз нас явно преследовало невезение.

- Олимпийский цикл только начался. Планируете сменить категорию?

- Да, конечно. По итогам прошлого олимпийского цикла понял, что в новую категорию нужно переходить заранее, чтобы адаптироваться. Скорее всего, буду подниматься и пробовать себя в олимпийском весе.

- То есть в категории до 97 кг, где лидером является бронзовый призер Олимпиады Магомедхан Магомедов?

- Да, будет серьезная конкуренция, и за ее счет мы оба будем расти.

- Главный старт года позади, какие дальнейшие планы?

- Ребята в олимпийских весовых категориях, наверное, продолжат сборы, им предстоят Игры исламской солидарности. Нам, возможно, дадут небольшой отдых, а затем тоже приступим к подготовке.