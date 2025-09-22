Азербайджан, Казахстан и Узбекистан приступают к выбору консалтинговой компании для проекта «зелёного» коридора

Скоро начнется выбор консалтинговой компании для подготовки ТЭО по проекту "зеленого" коридора Азербайджан-Казахстан-Узбекистан.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

По его словам, впервые предпринимаются шаги по объединению электроэнергетических сетей Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, что создаст условия для реализации Транскаспийского энергетического коридора и превратит Центральную Азию и Южный Кавказ в ведущие регионы "зелёного" перехода.

"Наше сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном в сфере "зелёной" энергетики носит комплексный характер и направлено на формирование единой региональной платформы. Первые важные шаги в этом направлении были сделаны в прошлом году в Баку в ходе COP29. Тогда главы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали межправительственное соглашение о стратегическом партнёрстве в области "зелёной" энергетики. Одновременно были приняты документы об участии Королевства Саудовская Аравия в этих проектах в качестве инвестора", - сказал он.

Министр напомнил, что впоследствии было создано совместное предприятие Green Corridor Alliance, центральный офис которого расположен в Баку. "В следующем месяце будет проведён тендер для выбора консалтинговой компании, которая займётся подготовкой технико-экономического обоснования проекта (ТЭО). Этот процесс при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций начнётся до конца текущего года", - отметил П.Шахбазов.