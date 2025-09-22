Исторические уголки Ичеришехер превратились в живые музыкальные сцены

В честь 140-летнего юбилея великого композитора Узеира Гаджибейли и Дня национальной музыки Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" была организована серия мероприятий, которые наполнили центр Баку духом искусства и наследия, сообщает Day.Az.

Старинные стены Ичеришехер стали живым фоном для настоящего музыкального торжества. Центральным событием стал концерт перед Дворцом Ширваншахов, где под руководством заслуженного преподавателя Тараны Юсифовой выступил хоровой коллектив имени Джахангира Джахангирова. Прозвучали отрывки из бессмертных произведений Узеира Гаджибейли, включая сцены из оперы "Лейли и Меджнун", где музыкальное и театральное искусство объединились в поистине гармоничное действо. Артисты подарили зрителям не только музыку, но и театральную драматургию, создав живые образы и подарив эмоциональные моменты на фоне исторических декораций древнего города.

Музыкальный марафон продолжился в Доме фотографии Баку, где в рамках вечера под названием "Вечная красота" выпускники Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли представили богатство национального музыкального наследия в сольных и ансамблевых номерах. В уютной атмосфере галереи музыка звучала особенно проникновенно, открывая публике глубину азербайджанской композиторской школы.

Финальной точкой праздника стал концерт в исполнении артистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где прозвучали бессмертные произведения Узеира Гаджибейли, оставив в сердцах зрителей мощный эмоциональный след.

Серия мероприятий, прошедшая в Ичеришехер, "оживила" исторические уголки города, где музыка и архитектура, прошлое и настоящее встретились в едином ритме культуры.