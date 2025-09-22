https://news.day.az/economy/1782288.html AZPROMO и ВЭФ заключили соглашение о партнерстве Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Всемирный экономический форум (WEF) подписали Соглашение о партнерстве в рамках Ассоциативного центра (членство). Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в Баку в ходе Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.
AZPROMO и ВЭФ заключили соглашение о партнерстве
Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Всемирный экономический форум (WEF) подписали Соглашение о партнерстве в рамках Ассоциативного центра (членство).
Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в Баку в ходе Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Документ подписали исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и руководитель политики и сообщества по международной торговле и инвестиций WEF Мэттью Стивенсон.
Соглашение предусматривает расширение связей в сфере международной торговли и инвестиций, а также углубление возможностей стратегического сотрудничества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре