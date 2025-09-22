https://news.day.az/politics/1782362.html Приняты Декларация и Устав Бакинского форума безопасности Приняты Декларация и Устав Бакинского форума безопасности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.
Отметим, что 21 сентября 2025 года при организационной поддержке Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ), с участием руководителей и высокопоставленных представителей органов специальных служб около 90 стран состоялся III Бакинский форум безопасности на тему "Совместная деятельность органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооруженных конфликтов".
