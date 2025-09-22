https://news.day.az/economy/1782291.html

В Азербайджане будут собирать электробусы

В Азербайджане запускается проект по сборке электрических автобусов. Как сообщает Day.Az, в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписал соглашение с руководством компаний Improtex Group и MAN Truck & Bus о реализации данного проекта.