В Азербайджане будут собирать электробусы

В Азербайджане запускается проект по сборке электрических автобусов.

Как сообщает Day.Az, в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку, заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли подписал соглашение с руководством компаний Improtex Group и MAN Truck & Bus о реализации данного проекта.

Цель инициативы - поддержка развития экологичного транспорта в стране и расширение парка электрических автобусов.

В Азербайджане запускается проект по сборке электрических автобусов