https://news.day.az/economy/1782290.html Азербайджанский институт мелиорации и ACWA Power подписали меморандум о сотрудничестве Азербайджанский научно-исследовательский институт мелиорации и компания ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом в сфере водных и земельных ресурсов. Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в Баку в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Азербайджанский институт мелиорации и ACWA Power подписали меморандум о сотрудничестве
Азербайджанский научно-исследовательский институт мелиорации и компания ACWA Power подписали Меморандум о взаимопонимании по обмену знаниями и опытом в сфере водных и земельных ресурсов.
Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в Баку в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Документ подписали председатель правления Азербайджанского научно-исследовательского института мелиорации Мир Мовсум Дадашов и генеральный менеджер ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.
Соглашение направлено на укрепление научно-технического сотрудничества в сфере деятельности института.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре