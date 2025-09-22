ЕС продолжит оказывать поддержку районам Азербайджана, пострадавшим от мин

Европейский союз продолжит оказывать поддержку районам Азербайджана, пострадавшим от мин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении Европейской комиссии по итогам визита комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос в Азербайджан и Армению.

В ходе визита комиссар Кос подтвердила приверженность ЕС миру, стабильности и экономическому развитию на Южном Кавказе, отметив поддержку процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Она подчеркнула важность укрепления региональных связей через торговые маршруты, инфраструктурные проекты и развитие контактов между людьми.

В Азербайджане в рамках визита была достигнута договоренность создать Экономическую рабочую группу высокого уровня для расширения экономического сотрудничества с ЕС и привлечения инвестиций в рамках инициативы Global Gateway. Она также подтвердила продолжение поддержки ЕС в области гуманитарного разминирования: ЕС и его государства-члены выделяют до 23 миллионов евро в рамках инициативы Team Europe.

"Заявления, сделанные во время моего визита, подкрепляют это видение конкретными ресурсами, превращая недавний дипломатический прогресс в реальные результаты для всего региона", - заявила Кос.