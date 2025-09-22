Грандиозная премьера оперы "Шах Исмаил" – музыкальное посвящение Муслиму Магомаеву

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялась грандиозная премьера оперы "Шах Исмаил" великого композитора и дирижера Муслима Магомаева (1885-1937, дед прославленного исполнителя Муслима Магомаева), сообщает Day.Az. Показ приурочен к 140-летию со дня рождения основоположника азербайджанского дирижёрского искусства и одного из первых профессиональных композиторов страны.

Опера "Шах Исмаил" - одно из важнейших произведений ранней азербайджанской оперной школы, написанное в 1919 году, в самом начале становления национального музыкального театра. Она и сегодня продолжает вдохновлять публику своей патриотической темой, драматургией и колоритной музыкой, в которой восточная мелодика переплетается с классическими формами.

Постановка в трёх актах была представлена Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета с участием мастеров и молодых талантов на сцене Государственного академического музыкального театра.

Зрительный зал был полон - среди гостей можно было увидеть деятелей искусства, музыкантов, студентов творческих вузов и преданных поклонников классической музыки. С первых минут зал погрузился в атмосферу исторической драмы. Мощная оркестровая партитура, выразительные арии, захватывающая сценография - каждый акт вызывал бурные аплодисменты, особенно кульминационные сцены, в которых раскрывались героизм и трагизм образа Шаха Исмаила.

Опера "Шах Исмаил" стала живым мостом между прошлым и сегодняшним днем азербайджанской музыкальной культуры. Фестиваль Узеира Гаджибейли продолжает напоминать о великом наследии, созданном композиторами, стоявшими у истоков профессионального музыкального искусства Азербайджана.

В главных партиях выступили заслуженные артисты - Тайяр Байрамов (Шах Исмаил), Фарида Мамедова (Гюльзар), Турал Агасиев (Ибн Тахир), Алиахмед Ибрагимов (Абу Хамза), а также - Талех Яхъяев (Аслан шах), Айтен Магеррамова (Арабзенги), Фахмин Ахмедли (Везир), Назар Бейляров (Раммал), Мютеллим Демиров (Чапгынчы), Мирали Сарызаде (Зюввар) и Назим Махмудов (Старый араб).

Главный режиссёр - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссёр-постановщик - народный артист Агабаба Бюньятзаде. Художник-постановщик - заслуженный художник Анвер Алмасзаде, балетмейстер - народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Гямяр Алмасзаде.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается многочисленными мероприятиями 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.