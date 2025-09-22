Может измениться форма оплаты проезда в автобусах

В настоящее время граждане оплачивают проезд в автобусах по стандартной цене - 50 гяпиков. Однако если человек едет издалека и вынужден сменить три автобуса, чтобы добраться до дома, сумма автоматически увеличивается. Такая ситуация, в свою очередь, снижает интерес пассажиров к автобусам и вынуждает их выбирать альтернативный транспорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ведется работа над введением иной формы оплаты проезда в автобусах.

Новый метод будет ориентирован на время. Например, гражданин оплачивает 50 гяпиков и получает право пользоваться автобусами в течение одного часа. Даже если за этот час он воспользуется тремя автобусами, итоговая сумма останется прежней - 50 гяпиков.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) ведет работу над проектом. После полной цифровизации системы оплат данный механизм планируется внедрить.