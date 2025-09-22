https://news.day.az/economy/1782289.html Азербайджан и Китай договорились о создании промышленного парка «Зеленая энергия» Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (İZİA) и китайская компания China Datang Overseas Investment Co. подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Азербайджане промышленного парка "Зеленая энергия".
Азербайджан и Китай договорились о создании промышленного парка «Зеленая энергия»
Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (İZİA) и китайская компания China Datang Overseas Investment Co. подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в Азербайджане промышленного парка "Зеленая энергия".
Как сообщает Day.Az, церемония подписания состоялась в Баку в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Документ подписали председатель правления İZİA Сеймур Адыгёзялов и генеральный менеджер компании China Datang Overseas Investment Co. Юаньлун Чжоу.
Целью создания парка является содействие развитию возобновляемой энергетики и экологических технологий.
