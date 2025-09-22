https://news.day.az/sport/1782267.html Сколько голов забили в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана? В пятом туре Мисли Премьер-лиги было забито 18 голов. İdman.biz со ссылкой на сайт PFL сообщает, что средняя результативность в шести состоявшихся матчах составила 3,00. Это рекорд сезона. Впервые в этом сезоне средний показатель составил 3,00 или выше. Последний раз этот показатель был выше трех в 31-м туре прошлого сезона.
