Азербайджанский парапловец завоевал вторую медаль на чемпионате мира
Азербайджанский парапловец Роман Салей (категория S12) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Сингапуре.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во второй день соревнований он отличился на дистанции 100 метров баттерфляем. Придя к финишу третьим с результатом 58,17 секунды, спортсмен завоевал бронзовую медаль.
Накануне Роман Салей стал чемпионом мира на дистанции 100 метров на спине.
