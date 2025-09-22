Азербайджанский парапловец завоевал вторую медаль на чемпионате мира

Азербайджанский парапловец Роман Салей (категория S12) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Сингапуре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во второй день соревнований он отличился на дистанции 100 метров баттерфляем. Придя к финишу третьим с результатом 58,17 секунды, спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Накануне Роман Салей стал чемпионом мира на дистанции 100 метров на спине.