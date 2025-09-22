https://news.day.az/world/1782333.html Францию охватили наводнения - ВИДЕО Серия наводнений наблюдается на юго-востоке Франции после нескольких дней сильных дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в Марселе, Тулоне и порту Касси.
