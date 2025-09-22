Nintendo Switch 2 ломается из-за неоригинальной зарядки

Компания Nintendo призвала владельцев консоли Nintendo Switch 2 использовать только оригинальные аксессуары для зарядки. Об этом рассказал пользователь соцсети X (ранее Twitter) @videogamedeals, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для публикации стала жалоба одного из пользователей, чья консоль вышла из строя в результате использования неофициального зарядного устройства. Nintendo выполнила ремонт бесплатно, но напомнила, что для безопасной эксплуатации необходимо использовать оригинальную док-станцию и адаптер питания либо аксессуары с маркировкой Official Nintendo Licensed Product.

По заявлению производителя, использование сторонних адаптеров и проводов USB-C может привести к повреждению устройства, включая оплавление разъема питания.

Nintendo Switch 2 - гибридная консоль, которую можно использовать в портативном режиме или в режиме док-станции при подключении к телевизору или монитору. Устройство получило 8-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и частотой 120 Гц, а также отсоединяемые контроллеры Joy-Con 2.