Хорнер и Red Bull окончательно расстались

Процесс увольнения Кристиана Хорнера из Red Bull был многоэтапным и сегодня завершился окончательно.

Как передает Day.Az со ссылкой на F1News, юристы согласовали все детали, в том числе размер отступных и продолжительность обязательного отпуска, и было выпущено официальное заявление.

"Мы хотим поблагодарить Кристиана за его исключительный вклад в последние 20 лет. Своей неутомимой преданностью делу, опыту, знаниям и инновационному мышлению он сыграл решающую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд Формулы 1. Спасибо тебе за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды", - сказал Оливер Минцлафф, исполнительный директор корпоративных проектов Red Bull.

9 июля Хорнера отстранили от руководства командой, 13 августа его контракт с Red Bull Racing был расторгнут, а 22 сентября было объявлено о расставании и достигнутых договорённостях.

По информации голландской The Telegraaf, Хорнер получит компенсацию в размере шестьдесят миллионов евро, но точно эта сумма будет указана в официальных финансовых документах, которые выйдут в конце месяца.

Установлено, что к любой другой работе в Формуле 1 Кристиан Хорнер сможет приступить не ранее 9 апреля 2026 года.