Microsoft тестирует альтернативу клавиатуры и мышки для управления Windows

Корпорация Microsoft приступила к тестированию нового функционала, который значительно упростит взаимодействие с операционной системой Windows 11 при использовании контроллеров от игровых консолей Xbox. Теперь контроллеры смогут вызывать "Предпросмотр задач" (Task View) для переключения между приложениями. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Предпросмотр задач" будет вызываться длительным нажатием кнопки с логотипом Xbox. При этом данный жест станет соседствовать с другой функцией - выключение контроллера.

Это нововведение призвано унифицировать управление и соответствует усилиям Microsoft по оптимизации Windows 11 для портативных игровых ПК. Например, на готовящихся к выпуску устройствах Xbox Ally длительное нажатие кнопки Xbox будет открывать специальный переключатель задач, адаптированный для портативных устройств. Отмечается, что Microsoft уже внесла изменения в интерфейс переключения задач для портативных устройств, добавив новые анимации, однако пока неясно, будет ли этот же интерфейс доступен на всех игровых ПК с Windows 11.

Стоит отметить, что однократное нажатие кнопки Xbox на контроллерах и портативных устройствах уже сейчас открывает "Игровую панель" (Game Bar) в Windows 11, предоставляя доступ к виджетам, играм и информации о производительности.

Microsoft начала тестирование данного изменения с участниками программы Windows Insider. Ожидается, что новый функционал станет доступен остальным пользователям Windows 11 в ближайшие месяцы.