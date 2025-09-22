Акции Porsche рухнули

В понедельник акции Porsche упали на 7,5% после того, как автопроизводитель сократил выпуск электромобилей и снизил прогноз в рамках дорогостоящего изменения стратегии, вызванного слабым спросом.

Как передает Day.Az, в пятницу компания Porsche объявила о задержке запуска некоторых полностью электрических моделей, что является очередным признаком проблем для компании, прибыль которой во втором квартале практически рухнула из-за давления на ее ключевом рынке в Китае и повышения пошлин в США.

Ожидается, что изменение стратегии повлияет на операционную прибыль в этом году до 1,8 млрд евро, заявила компания. Porsche теперь ожидает, что ее рентабельность в 2025 году составит не более 2%, что ниже ранее прогнозируемого диапазона в 5-7%.

Некоторые аналитики посчитали сокращение прогноза неизбежным, учитывая давление на Porsche, связанное с необходимостью продления срока службы двигателей внутреннего сгорания в условиях слабого спроса на электромобили.

Крупнейший автопроизводитель Европы Volkswagen заявил, что потеряет 5,1 млрд евро из-за реорганизации своего дочернего предприятия, в котором он владеет 75,4%.

Volkswagen снизил прогноз по марже прибыли с 4% до 5% до 2%-3%, в то время как Porsche также снизила свой прогноз по прибыли после уплаты налогов.

Аналитики Jefferies заявили, что пересмотр прогнозов Porsche - уже третий в этом году - может оказаться последним.