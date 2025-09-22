https://news.day.az/world/1782217.html Впервые в истории ВМС Греции и Индии провели совместные учения - ВИДЕО Впервые в истории ВМС Греции и Индии провели совместные учения. Как передает Day.Az, учения под названием "PASSEX" состоялись с 13 по 18 сентября 2025 года в акватории Средиземного моря, в районе Кипра и Греции. Как сообщается, в учениях принимали участие:
Впервые в истории ВМС Греции и Индии провели совместные учения.
Как передает Day.Az, учения под названием "PASSEX" состоялись с 13 по 18 сентября 2025 года в акватории Средиземного моря, в районе Кипра и Греции.
Как сообщается, в учениях принимали участие:
ВМС Индии: стелс-фрегат "INS Trikand" (F51), эсминец "INS Chennai" (D65), корвет "INS Sumedha" (P58) и фрегат "INS Satpura" (F48).
ВМС Греции: фрегат "HS Themistokles" (F465), патрульный корабль "HS Psara" (P67), патрульный корабль "HS Elli" (P29) и патрульный катер "HS Ritsos" (P67).
