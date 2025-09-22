Впервые в истории ВМС Греции и Индии провели совместные учения

Как передает Day.Az, учения под названием "PASSEX" состоялись с 13 по 18 сентября 2025 года в акватории Средиземного моря, в районе Кипра и Греции.

Как сообщается, в учениях принимали участие:

ВМС Индии: стелс-фрегат "INS Trikand" (F51), эсминец "INS Chennai" (D65), корвет "INS Sumedha" (P58) и фрегат "INS Satpura" (F48).

ВМС Греции: фрегат "HS Themistokles" (F465), патрульный корабль "HS Psara" (P67), патрульный корабль "HS Elli" (P29) и патрульный катер "HS Ritsos" (P67).