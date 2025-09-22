Премьер Польши раскрыл подробности о найденных обломках дронов

Обломки беспилотников, найденные на территории Польши, не имели боевой части. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пока не найдено ни одного вооруженного дрона, который мог бы каким-либо образом навредить жителям или их имуществу", - сказал глава польского кабмина.

Туск добавил, что власти Польши не знают точное количество беспилотников, которые могли нарушить воздушное пространство республики. По его словам, информация об этом станет известна только после обнаружения всех обломков дронов. В настоящее время работы по поиску аппаратов продолжаются, отметил премьер.