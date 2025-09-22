ЕБРР подтвердил готовность помочь Азербайджану в диверсификации экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов поддержать дальнейшие усилия Азербайджана по диверсификации экономики.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на Кавказе Алкис Вриениос Дракинос, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, индустриализация и диверсификация - ключевые факторы будущего Азербайджана, которые позволят экономике оставаться устойчивой и подготовленной к новым вызовам.

"Опыт показывает, что для будущего Азербайджана крайне важно, чтобы экономика оставалась актуальной и конкурентоспособной. Мы видим возможности в инвестициях в технологии, в использовании сильного человеческого капитала страны, а также в развитии навыков в сфере искусственного интеллекта и цифровизации экономики", - отметил он.

Представитель ЕБРР также подчеркнул, что цифровизация может существенно поддержать транспортный сектор, развитие Среднего коридора и облегчить лучший доступ к финансированию.

"Мы выступаем катализатором реформ и изменений, надёжными партнёрами, которые могут поделиться знаниями и укрепить доверие, помогая совместно формировать направление развития. У нас очень хорошие отношения с правительством Азербайджана, и мы надеемся их продолжать, поддерживая экономику страны", - добавил он.