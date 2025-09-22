Швейцария примет участие в масштабных учениях авиации НАТО

Швейцарская армия наряду с военными еще 12 стран примет участие в ежегодных авиационных учениях NATO Tiger Meet, которые пройдут с 22 сентября по 3 октября в Беже в Португалии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе вооруженных сил страны.

В одном из самых масштабных авиаманевров альянса в Европе задействованы более 50 боевых самолетов и около 1,5 тыс. военных. Цель учений - развитие боевых навыков участников, укрепление сотрудничества между различными военно-воздушными силами альянса и повышение их обороноспособности.

Швейцария представлена пятью истребителями F/A-18. Пилоты будут отрабатывать планирование и проведение совместных воздушных миссий в сложных условиях. В этом году помимо Швейцарии и Португалии в учениях принимают участие Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Турция, Франция и Чехия.