Замминистра о развитии экспортных секторов для экономики Азербайджана

Для диверсификации экономики Азербайджана необходимо развивать сектора с экспортным потенциалом.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли сегодня на 1-м Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"За последние шесть лет ненефтяной экспорт вырос почти в два раза. Наша главная цель - диверсификация экономики. Этот процесс начат несколько лет назад, и мы добились определенных успехов, но работа продолжается", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что основной ролью в диверсификации экономики обладает производственный сектор. Для развития индустриализации ненефтяного сектора были созданы промышленные зоны: на сегодняшний день зарегистрировано более 170 предприятий, инвестировано свыше 4 миллиардов долларов, создано более 10 000 рабочих мест.

Замминистра подчеркнул, что также важно привлечение иностранных инвестиций, для чего необходимо обеспечивать благоприятный инвестиционный климат, стабильную макроэкономическую среду, конкурентную налоговую систему и упрощенные таможенные процедуры.

"Сегодня утром мы подписали меморандум и соглашение о государственно-частном партнерстве, ориентированные на ненефтяной сектор и прямые иностранные инвестиции", - добавил он.

Особое внимание замминистра уделил региональной связанности и интеграции, отметив важность геополитики, устойчивости и технологий: "Мы инвестируем в инфраструктурные проекты и транспортные коридоры. Для устойчивого развития необходимо не только диверсифицировать экономику, но и увеличивать её сложность, производя более конкурентоспособную продукцию. Если ранее ненефтяной экспорт состоял в основном из сельскохозяйственной продукции, то сейчас большая доля приходится на переработанную сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Инновации и технологии имеют фундаментальное значение для создания конкурентоспособной экономики".

"Таким образом, с привлечением технологий и инвестиций мы диверсифицируем экономику, увеличиваем её сложность и производим более конкурентоспособные продукты", - заключил замминистра.