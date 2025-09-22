https://news.day.az/economy/1782294.html Объявлена общая стоимость проектов первого дня Международного инвестиционного форума в Азербайджане Общая стоимость документов и проектов, согласованных в первый день форума, превысила 5,5 миллиарда долларов США. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе брифинга в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку. Новость обновляется
Объявлена общая стоимость проектов первого дня Международного инвестиционного форума в Азербайджане
Общая стоимость документов и проектов, согласованных в первый день форума, превысила 5,5 миллиарда долларов США.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе брифинга в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.
Новость обновляется
