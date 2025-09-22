https://news.day.az/world/1782208.html В Германии растет спрос на частные бункеры - ВИДЕО В Германии растет спрос на частные бункеры/ Как передает Day.Az? только с начала года число заказов увеличилось на 50% Также те самые бункеры, которые, как обещают рекламщики, спасут немцев от ядерной боеголовки.
В Германии растет спрос на частные бункеры - ВИДЕО
В Германии растет спрос на частные бункеры/
Как передает Day.Az? только с начала года число заказов увеличилось на 50%
Также те самые бункеры, которые, как обещают рекламщики, спасут немцев от ядерной боеголовки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре