В Германии растет спрос на частные бункеры

В Германии растет спрос на частные бункеры/

Как передает Day.Az? только с начала года число заказов увеличилось на 50%

Также те самые бункеры, которые, как обещают рекламщики, спасут немцев от ядерной боеголовки.