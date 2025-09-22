Министр спорта Грузии посетил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе и находящейся в нашей стране грузинской делегацией.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете.

Отмечается, что во встрече также приняли участие заместители министра спорта Грузии, заместитель председателя Госкомитета по делам диаспоры, а также другие официальные лица обеих сторон.

На встрече обсуждались деятельность азербайджанцев, проживающих в Грузии, их вклад в различные сферы жизни страны, развитие азербайджано-грузинских отношений, перспективные проекты, новые механизмы сотрудничества и возможности партнерства.

Приветствуя гостей, Фуад Мурадов подчеркнул дружественные и братские отношения между странами и подробно рассказал о проектах, реализуемых за рубежом в соответствии со стратегическими приоритетами, определенными Президентом Ильхамом Алиевым. В частности, речь шла о домах Азербайджана, координационных советах и воскресных школах.

Он отметил, что в Грузии действуют 9 центров, включая дома Азербайджана, расположенные в Тбилиси, Болниси, Гардабани, Лагодехи, Рустави, Марнеули, Сагареджо, Дманиси и Садахлы. В этих центрах открыты воскресные школы, курсы азербайджанского и грузинского языков, спортивные секции и другие образовательные программы. Кроме того, соотечественникам оказывается юридическая помощь. Сегодня курсы посещают более 900 человек, из которых 300 занимаются спортом. В центрах также организуются культурные мероприятия и отмечаются значимые даты обеих стран. В этом году более 100 азербайджанских юношей и девушек поступили в престижные вузы Грузии.

Добавим, что сегодня в 20 странах мира действует 31 дом Азербайджана.

Было отмечено, что проекты, реализуемые в Грузии, особенно подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения, а также спортивные курсы, играют особую роль в расширении образовательных возможностей азербайджанцев, повышении их правовых знаний, развитии навыков в сфере спорта и высоких технологий. Во встрече было подчеркнуто, что азербайджанская молодежь в Грузии проявляет большой интерес к спорту и неоднократно одерживала победы в различных соревнованиях.

Шалва Гоголадзе поблагодарил за теплый прием и отметил необходимость продолжения проектов комитета, направленных на поддержку азербайджанцев. Министр заявил, что азербайджанцы, проживающие в Грузии, составляют значимую часть населения страны, защищают интересы государства и приносят Грузии успехи в различных сферах. Он также выразил уверенность в успешном продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече прозвучали положительные мнения по поводу интеграции азербайджанцев, проживающих в Грузии, в общество и углубленного изучения ими грузинского языка, также была выражена благодарность азербайджанскому государству за внимание и заботу о грузинах, проживающих в Азербайджане.