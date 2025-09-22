Момент обрушения школы в России попал на видео

Школа обрушилась в Татарске Новосибирской области.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Четверть здания сложилась на глазах очевидцев. Предварительно, никто не пострадал.

