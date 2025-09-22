https://news.day.az/world/1782250.html Момент обрушения школы в России попал на видео Школа обрушилась в Татарске Новосибирской области. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Четверть здания сложилась на глазах очевидцев. Предварительно, никто не пострадал. Представляем вашему вниманию данное видео:
