"Ко мне из "Кяпаза" никто не обращался"

Как передает Day.Az, об этом сказал известный азербайджанский футбольный тренер Мирбагир Исаев. Специалист опроверг İdman.biz информацию о своем скором назначении на пост главного тренера "Кяпаза".

"Во-первых, у "Кяпаза" есть главный тренер, насколько я знаю. Адиля Шукюрова никто официально не уволнял, и сам он в отставку не подавал (разговор был до официального увольнения Шукюрова - прим. авт.), а во-вторых, никто из руководства "Кяпаза" ко мне по этому поводу не обращался, и я не знаю, откуда вообще вы взяли такую новость. Мне как минимум неэтично было бы обсуждать подобное с какими-либо СМИ", - заявил Мирбагир Исаев.

Напомним, что после пяти поражений подряд "Кяпаз" твердо обосновался на последнем месте в Премьер-лиге, и клуб по взаимному согласию расстался с Адилем Шукюровым.