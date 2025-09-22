"Ко мне из "Кяпаза" никто не обращался"

"Никто из руководства "Кяпаза" ко мне по этому поводу не обращался".

Как передает Day.Az, об этом сказал известный азербайджанский футбольный тренер Мирбагир Исаев. Специалист опроверг İdman.biz информацию о своем скором назначении на пост главного тренера "Кяпаза".

"Во-первых, у "Кяпаза" есть главный тренер, насколько я знаю. Адиля Шукюрова никто официально не уволнял, и сам он в отставку не подавал (разговор был до официального увольнения Шукюрова - прим. авт.), а во-вторых, никто из руководства "Кяпаза" ко мне по этому поводу не обращался, и я не знаю, откуда вообще вы взяли такую новость. Мне как минимум неэтично было бы обсуждать подобное с какими-либо СМИ", - заявил Мирбагир Исаев.

Напомним, что после пяти поражений подряд "Кяпаз" твердо обосновался на последнем месте в Премьер-лиге, и клуб по взаимному согласию расстался с Адилем Шукюровым.