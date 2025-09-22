https://news.day.az/azerinews/1782365.html Heydər Əliyev prospektində qəza olub, sıxlıq yaranıb Heydər Əliyev prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Day.Az-а Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qəza səbəbindən hava limanı istiqamətində sıxlıq yaranıb.
