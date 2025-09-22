В Праге открылась выставка азербайджанской художницы Хейран Мустафазаде

В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялось открытие выставки "Корни" художницы Хейран Мустафазаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вечер начался с символического звона "колокола мира". Руководитель культурного дома и куратор проекта Лейла Бегим подчеркнула, что тема "корней" напрямую связана с понятием мира: земля - это не только почва, но и хранитель памяти и идентичности. По ее словам, сохранение корней становится выбором в пользу стабильности и диалога.

Художница рассказала, что идея экспозиции родилась несколько месяцев назад в беседе с куратором. Центральное полотно цикла, начатое в Баку под впечатлением событий 44-дневной Карабахской войны и завершенное в Праге, символизирует мост между болью и надеждой.

Зрителям был представлен цикл "Новое" - работы, отражающие семь этапов человеческого бытия: от зарождения до разрушения и обновления. Картины, созданные на стыке классической живописи и абстракции, сопровождаются джазовыми композициями Азизы Мустафазаде.

На открытии присутствовали представители художественной и академической среды Чехии, дипломаты, а также члены азербайджанской диаспоры. По словам гостей, экспозиция стала ярким примером того, как искусство способно соединять разные культурные пласты и формировать пространство для диалога.

Хейран Мустафазаде анонсировала, что в октябре проведет авторскую экскурсию по выставке.