В iOS 26 обнаружили необычную возможность управления айфоном

В обновлении IOS 26 пользователи обнаружили функцию, управлять устройством с помощью мимики, в том числе, языком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, владельцы IPhone смогут управлять приложениями в том числе движением бровей. Опция находится в разделе "Универсальный доступ" - "Отслеживание движения головы". Есть и другие варианты: свайп языком, моргание, сморщивание носа или движение губ. Каждое действие можно привязать к той или иной функции гаджета.

По информации компании Apple управление мимикой создано, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет портал.