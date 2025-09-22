bp о проектах ВИЭ в Азербайджане

Произведенные на освобожденных территориях 240 МВт солнечной энергии будут передаваться в национальную сеть, и в то же время из этой сети будет забираться эквивалентный объем энергии для электрификации крупнейшего в Азербайджане нефтегазоперерабатывающего объекта - Сангачальского терминала.

Как передает Day.Az, об этом на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"Солнечная электростанция "Шафаг" - это 240-мегаваттная станция, строящаяся на освобожденных территориях. Преимуществом проекта является внедрение виртуального механизма передачи энергии", - сказал он.

Представитель bp отметил, что это очень успешный пример энергетического перехода.

"В стране с многолетними нефтегазовыми традициями международная энергетическая компания с 30-летним опытом направляет часть нефтегазовых доходов в солнечную энергетику, а эта солнечная энергия используется для электрификации нефтегазоперерабатывающих предприятий. В результате это позволит в будущем эксплуатационном периоде Сангачальского терминала сократить примерно на 50% выбросы, возникающие в ходе операций терминала. Это - идеальный пример энергетического перехода.

При этом речь не ограничивается только одним проектом. Мы также планируем в будущем электрифицировать месторождение "Шахдениз". В качестве первого шага была создана возможность напрямую передавать электроэнергию на платформу "Шахдениз Альфа" с расположенной в 8 километрах платформы "Браво". Кроме того, строящаяся компрессорная платформа "Шахдениз" будет работать полностью на электроэнергии и обеспечивать энергоснабжение платформы "Браво". Это, в свою очередь, позволит полностью перевести операции на месторождении "Шахдениз" на электрическую энергию", - сказал он.

Б. Асланбейли также отметил, что основная цель проекта компрессорной платформы Шахдениз - сделать доступными запасы газа низкого давления и добиться максимальной газодобычи.

Он подчеркнул, что будущее сотрудничества, в том числе инвестиционного, не ограничивается продолжением существующих операций.

"Открываются новые горизонты, основанные на возобновляемых источниках энергии, инновационных подходах и иные перспективы. Все это базируется на стратегических отношениях, сложившихся со страной, правительством Азербайджана, SOCAR и другими партнерами. Существует еще один важный фактор, который отличает инвестиционный климат Азербайджана: уже 31 год условия соглашений о разделе продукции ни разу не менялись без согласия сторон. Все обязательства по договорам, подписанным в 1994 и 1996 годах, до сих пор полностью выполняются. Это действительно благоприятная среда для любого инвестора. Именно на фоне этих партнерских отношений мы планируем успешно продолжать нашу деятельность в Азербайджане не только в традиционной нефтегазовой сфере, но и в области возобновляемой энергетики и энергетического перехода", - отметил Бахтияр Асланбейли.