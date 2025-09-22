Бакинский форум: Евразийский мост капитала, технологий и идей

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

22 сентября 2025 года в Баку стартовал Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум (Azerbaijan International Investment Forum). Сам факт его проведения под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева свидетельствует о переходе страны к новой фазе экономической дипломатии: от акцента на энергетический сектор к диверсифицированной политике привлечения капитала, технологий и управленческих решений в широком спектре отраслей. Форум был организован Министерством экономики и Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при стратегическом партнерстве с European House - Ambrosetti (TEHA). Участие в подготовке и освещении приняли Euronews и платформа Sea Breeze, что обеспечило форуму заметный информационный охват.

Формат форума предполагает сочетание пленарных заседаний, панельных дискуссий, институциональных сессий и специализированных выставок. Тематика охватывает весь спектр экономического развития: энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, цифровизацию, здравоохранение, недвижимость. Такой подход позволяет рассматривать Азербайджан как платформу интеграции не только регионального, но и глобального уровня.

Состав делегаций отражает интерес к Азербайджану как к инвестиционному хабу. Присутствуют представители официальных структур, лидеры бизнеса, международные инвесторы, а также министры из разных стран. Показательно участие делегации Монтенегро во главе с министром туризма Симонидой Кордич: речь шла о расширении совместных проектов, общий объем которых уже превысил 1 млрд долларов. Факт, что Азербайджан способен привлекать капитал из более чем 120 стран, в том числе в такие традиционно локализованные отрасли, как туризм, подтверждает устойчивость модели инвестиционного климата.

Итоги первого дня форума оказались впечатляющими и задали высокий тон всему мероприятию. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что общая стоимость документов и проектов, подписанных в этот день, превысила 5,5 миллиарда долларов США. Эта цифра сама по себе демонстрирует уровень интереса к Азербайджану как к площадке для крупных инвестиций и стратегических инициатив. Более того, в Баку ожидают, что уже на второй день форума будет подписан еще ряд соглашений, что дополнительно укрепит достигнутый результат и расширит сферу партнерства.

Среди представленных проектов министр особо выделил два направления, которые способны изменить экономический ландшафт страны. Первый - это масштабный проект в сфере недвижимости в Баку, инициированный инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов. Его стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов, и речь идет не только о строительстве, но и о формировании новой городской среды, отвечающей современным стандартам комфорта и устойчивого развития.

Вторым ключевым соглашением стало подписание договора о создании в Азербайджане завода по опреснению морской воды с участием инвестиционной компании из Саудовской Аравии. Этот проект является новаторским не только для страны, но и для всего региона, ведь впервые в Каспийском бассейне появится подобное предприятие. Оно позволит диверсифицировать источники пресной воды, снизить нагрузку на традиционные ресурсы и в долгосрочной перспективе повысить экологическую устойчивость.

Хотя информация о других конкретных контрактах и их участниках пока не раскрывается, очевидно, что общий объем и масштаб подписанных соглашений свидетельствуют о серьезных намерениях партнеров и о стратегической привлекательности Азербайджана как центра для долгосрочных инвестиций.

Согласно данным, приведенным в обращении Президента Ильхама Алиева, с 2004 по 2024 годы в экономику Азербайджана было инвестировано 344,4 млрд долларов. Из них 213,2 млрд направлено именно в ненефтяной сектор. Это ключевой показатель: он демонстрирует, что страна осознанно сокращает зависимость от углеводородов и формирует модель устойчивого роста. С 2021 по 2024 годы рост ненефтяного сектора составлял в среднем 6,7% ежегодно, а его доля в ВВП достигла 68%. Для сравнения: в 2010 году она составляла около 43%. Экспорт ненефтяной продукции за последние шесть лет почти удвоился, что подтверждает структурные сдвиги в экономике.

Ключевым аргументом для инвесторов остается макроэкономическая стабильность. Доходы госбюджета за период 2017-2025 годов выросли в 2,4 раза, валютные резервы - в 1,9 раза. Внешний долг в соотношении к ВВП снизился до 6,5% - один из лучших показателей в мире. Для сравнения: в странах ЕС этот показатель превышает 80%, в США - более 120%. Кредитные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня. Moody's присвоил рейтинг без официального запроса, что свидетельствует о доверии рынка. Это укрепляет позиции страны в переговорах с потенциальными партнерами, снижает стоимость заимствований и облегчает привлечение долгосрочного капитала.

Заместитель премьер-министра Самир Шарифов отметил роль Азербайджана как надежного соединительного звена между различными географическими рынками. Это подтверждается статистикой: объем транзита по Среднему коридору (Trans-Caspian International Transport Route, TITR) увеличивается ежегодно на 35-40%. Особое значение имеет предстоящее открытие Зангезурского коридора. Этот маршрут свяжет Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией, обеспечив прямой выход на европейские рынки. С экономической точки зрения это сокращает логистические издержки на 20-25% и увеличивает привлекательность Азербайджана как транспортного хаба.

Азербайджан традиционно является экспортером нефти и газа, однако сегодня активно развивает возобновляемую энергетику. Проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре предусматривают создание зеленых зон с суммарной мощностью более 2 ГВт. Подписаны соглашения с Масдар (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), BP (Великобритания). К 2030 году планируется экспортировать до 4 ГВт возобновляемой энергии в Европу по линии Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия. Этот проект уже получил поддержку Еврокомиссии и включен в стратегию REPowerEU.

Азербайджан за последние годы существенно модернизировал законодательство, регулирующее деятельность инвесторов. Закон о защите иностранных инвестиций закрепляет принцип недискриминации, гарантии от экспроприации, право на репатриацию прибыли. Важное новшество - внедрение механизмов государственно-частного партнерства. На сегодняшний день в Азербайджане действуют девять промышленных парков и четыре промышленных квартала. Там зарегистрировано 171 предприятие, 98 из которых уже начали производство. Объем инвестиций превысил 6,9 млрд манатов, создано около 11 тыс. рабочих мест. Это подтверждает, что модель ГЧП успешно работает и позволяет объединять государственные ресурсы с международным капиталом.

AZPROMO, выступающее организатором форума, фактически является главным проводником инвестиционной политики. Агентство обеспечивает сопровождение инвесторов, предоставляет льготы, помогает в сертификации и выходе на экспорт. Параллельно действуют институты поддержки малого и среднего бизнеса (SMBDA), которые интегрируют местных производителей в цепочки поставок. Важен и международный аспект: соглашения с европейскими структурами, такими как TEHA (European House - Ambrosetti), обеспечивают прямой выход к бизнес-кругам ЕС.

Азербайджан рассматривает туризм как один из драйверов ненефтяного сектора. Сотрудничество с Монтенегро, где доля туризма в ВВП достигает 30%, демонстрирует синергию: азербайджанский капитал инвестирует в создание курортной инфраструктуры, а сама страна перенимает модель высококачественного туризма "от четырех звезд и выше". Уже сегодня в Азербайджане туризм обеспечивает около 4-5% ВВП. Цель правительства - довести показатель до 10% к 2030 году. Потенциал оценивается более чем в 4 млн туристов ежегодно, включая религиозный, культурный и экологический туризм.

В последние годы Азербайджан активно инвестирует в развитие аграрного сектора. По данным Госкомстата, в 2024 году рост сельского хозяйства составил 3,4%, а экспорт продукции достиг 1,2 млрд долларов. Главные направления - хлопок, виноград, гранаты, овощи. Современные проекты включают внедрение "умного земледелия" с использованием цифровых платформ, что снижает издержки на 15-20% и повышает урожайность. Приоритетным направлением остается создание экспортных кластеров и развитие органической продукции, ориентированной на европейский рынок.

В структуре экономики доля частного сектора уже превышает 81%. Малые и средние предприятия обеспечивают 26% ВВП и около 40% занятости. Власти стремятся довести этот показатель до 35% к 2030 году, что соответствует среднему уровню стран ОЭСР.

Азербайджан играет центральную роль в Транскаспийском маршруте, соединяющем Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Бакинский международный морской торговый порт уже способен обрабатывать до 15 млн тонн грузов, а к 2030 году мощность планируется увеличить до 25 млн тонн. Свободная экономическая зона в Аляте формирует дополнительные стимулы: налоговые льготы, упрощенное таможенное администрирование, гибкие правила для экспорта.

Маршрут Индия - Иран - Азербайджан - Россия (INSTC) позволяет сократить время доставки грузов в Европу с 35-40 дней до 14-16. В 2024 году через Азербайджан было перевезено более 9 млн тонн грузов по этой линии. Особое значение имеет Зангезурский коридор, который соединит Баку и Нахчыван с выходом в Турцию. Экономический эффект проекта выражается в удешевлении транзита на 20-25% и росте грузопотока на 15-17 млн тонн ежегодно.

Азербайджан продолжает оставаться крупным экспортером углеводородов. В 2024 году добыча нефти составила около 30,5 млн тонн, газа - 48,5 млрд кубометров. Более половины экспорта газа направляется в Европейский союз по Южному газовому коридору (TANAP, TAP). Одновременно страна активно развивает возобновляемые источники энергии. Подписаны контракты на строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью более 2 ГВт. Ключевые проекты - Гарадагская солнечная станция мощностью 230 МВт и ветропарки на Каспии мощностью 240 МВт. До 2030 года планируется производить до 30% электроэнергии из ВИЭ, что позволит экспортировать в Европу 4 ГВт зеленой энергии. Проект подводного кабеля Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия уже включен в приоритетный список Евросоюза.

В последние пять лет Азербайджан активно инвестирует в цифровую инфраструктуру. Созданы дата-центры уровня Tier III, развивается национальная облачная платформа AzInTelecom. Уровень интернет-проникновения превысил 82%, цифровая грамотность населения выросла до 75%. Цифровая трансформация стала стратегическим приоритетом: принята "Цифровая стратегия 2025", которая предусматривает интеграцию big data, искусственного интеллекта и блокчейн-решений в ключевые отрасли экономики.

В стране действуют несколько технологических парков, среди которых High Tech Park и Innoland. Общий объем инвестиций в стартапы в 2024 году составил 115 млн долларов, что на 28% больше по сравнению с предыдущим годом. Основные направления развития - финтех, агротех и биотехнологии. В Карабахе и Восточном Зангезуре создается инфраструктура "умных городов", включающая цифровое управление ЖКХ, интеллектуальные транспортные системы и умное освещение.

Азербайджан активно продвигает реформы в системе здравоохранения, внедряя обязательное медицинское страхование. За последние три года доля страховых выплат в финансировании здравоохранения выросла с 12% до 36%, что стало одним из важнейших шагов к формированию устойчивой модели медицинских услуг. Параллельно развивается фармацевтическая отрасль: открываются заводы в сотрудничестве с Турцией, Россией и ЕС, объем рынка в 2024 году достиг 1,3 млрд долларов, а рост составил 15%. В ближайшей перспективе планируется расширение биотехнологических лабораторий и локализация производства вакцин, что позволит снизить зависимость от внешних поставок. Значительное внимание уделяется цифровизации: разрабатывается национальная электронная медицинская карта, уже сегодня к цифровым базам данных подключены 70% поликлиник.

Форум подтвердил роль Азербайджана как моста между Востоком и Западом. Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул значение исторического соглашения от 8 августа 2025 года, подписанного при участии Президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна и Президента США Дональда Трампа. Этот процесс, связанный с маршрутом TRIPP (Trans-Regional Infrastructure and Partnership Program), открывает новые логистические и инвестиционные перспективы для всего Южного Кавказа и Центральной Азии. За последние годы Азербайджан подписал ключевые соглашения: со странами ЕС - о стратегическом партнерстве в энергетике, с ОАЭ и Саудовской Аравией - о развитии возобновляемых источников энергии, с Туркменистаном - о совместной разработке месторождения "Достлуг". Все эти проекты формируют основу "зеленой дипломатии" и укрепляют позиции Азербайджана в глобальной энергетической архитектуре.

По прогнозам Азиатского банка развития, в 2025 году рост ВВП Азербайджана составит 3,7%, при этом ненефтяной сектор вырастет на 5,2%. Инфляция удерживается в пределах 5-6%, что соответствует целевым параметрам Центрального банка. К 2030 году правительство планирует увеличить ненефтяной экспорт до 15 млрд долларов (с 8 млрд в 2024 году), довести долю возобновляемой энергетики до 30%, повысить долю МСП в ВВП до 35-37% и укрепить статус страны как транзитного хаба с объемом грузоперевозок до 25 млн тонн ежегодно. Вместе с тем сохраняются вызовы: геополитическая напряженность в регионе, климатические риски в аграрном секторе и необходимость сокращения зависимости от импортных технологий в критически важных отраслях.

Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в Баку стал площадкой, где страна заявила о себе как о новой точке на глобальной инвестиционной карте. Форум продемонстрировал, что Азербайджан сочетает финансовую устойчивость с динамикой роста, диверсифицирует экономику, строит инфраструктуру мирового уровня, развивает зеленую энергетику и цифровые технологии, превращаясь в ключевой транзитный узел Евразии. Главная идея форума заключается в переходе от статуса экспортера энергоресурсов к роли инвестиционного и логистического центра широкого профиля. Эта трансформация основана на трех принципах: макроэкономическая стабильность как фундамент доверия, инфраструктурные и географические преимущества как основа конкурентоспособности и институциональные реформы вместе с политической стабильностью как гарантия долгосрочных инвестиций. Всё это позволяет рассматривать Азербайджан как пример для стран, стремящихся выйти из ресурсной зависимости и встроиться в новую архитектуру мировой экономики.