Торговый оборот Турции с США превысил 35 миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в США в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Эрдоган отметил, что торговый оборот с Соединёнными Штатами превысил 35 миллиардов долларов. Он также подчеркнул важность скорейшего снятия ограничений и барьеров в сфере сотрудничества в оборонной промышленности, чтобы это соответствовало духу союзнических отношений.
"Мы рассчитываем на ускорение динамики наших отношений, рассматривая возможности сотрудничества с США в таких секторах, как энергетика, кибербезопасность и космос", - заявил он.
