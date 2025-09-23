https://news.day.az/world/1782390.html Франция признала Палестину Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признал государственность Палестины. Как передает Day.Az, Макрон выступил с этим заявлением на конференции, посвящённой палестинскому вопросу, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. "Сегодня я заявляю, что Франция признаёт Государство Палестина", - сказал он.
