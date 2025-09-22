Президент Ильхам Алиев прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл c рабочим визитом в город Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту имени Джона Кеннеди Нью-Йорка Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.

