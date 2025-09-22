Когда хвост пытается вилять собакой: новые провокации армянской диаспоры

Автор: Акпер Гасанов

Армянское общество продолжает приходить в себя после катастрофических для них поражений от Азербайджана, краха мифа об "арцахе". При этом, если для жителей самой Армении это повод задуматься о причинах превращения своей страны в регионального аутсайдера, то для армянской диаспоры, прежде всего в США, данная ситуация стала поводом для новых провокаций.

По сути, речь идет о том, что диаспора вновь демонстрирует свою привычку выступать в роли подстрекателя, выдвигая лозунги, которые ранее уже обернулись для Армении витком бедствий. Вот и американское издание Washington Examiner, что для многих представителей армянской диаспоры в США предварительное мирное соглашение, подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне, выглядит "унизительной капитуляцией".

На самом деле, подписанный в Вашингтоне документ лишь зафиксировал результат уже свершившегося факта: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в ходе 44-дневной войны 2020 года и завершившейся в сентябре 2023 года однодневной антитеррористической операции. Любые иные разговоры на деле означают отрицание основополагающих принципов международного права и стремление повернуть историю вспять.

Тем не менее, некий коммуникационный стратег Стефан Печдимальджин прямо заявил в интервью указанному выше изданию, что армяне США возмущены отсутствием поддержки со стороны Соединенных Штатов. Но характерна сама логика: диаспора возлагает ответственность за судьбу Армении на Вашингтон, Байдена, Трампа или Обаму. Они считают, что Америка "должна была" вмешаться, что у неё была обязанность поставить интересы Армении выше собственных.

В действительности же США, как и любая великая держава, действуют в своих интересах. Когда в 2020 году вспыхнула Вторая Карабахская Война , американские армяне организовывали митинги и кампании, призывая руководство США к вмешательству. Но большинство американцев в тот момент были сосредоточены на пандемии COVID-19 и президентских выборах. Война между Азербайджаном и Арменией была для них чем-то очень далеким.

Именно поэтому официальный Вашингтон ограничился дежурными заявлениями и фактически остался в стороне. И теперь армянская диаспора США не сделав никаких выводов, вновь требует от руководства своей страны невозможного - давления на Азербайджан и Турцию. Получается, что проживающие в условном Глендейле армяне, не имея ни малейшего представления о том, что значит война в реальности, легко раздают провокационные советы гражданам Армении.

Для армян диаспоры война - это лишь лозунг, политическая игра, способ мобилизовать свою общину. Для жителей же Армении война - это гибель сыновей, новые кладбища, экономический крах и риск потери государственности. Показательно, что такие провокации со стороны диаспоры усиливаются сейчас, когда в Баку и в Ереване говорят о возможностях мирного сосуществования.

Провокаторы из армянской диаспоры отказываются признавать реальность: конфликт между Арменией и Азербайджаном завершён, миф об "арцахе" лопнул, как мыльный пузырь, наша страна полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность. И сейчас перед Арменией стоит иной вопрос - сумеет ли она доказать свою приверженность миру и выйти из самоизоляции, в которой оказалась из-за веры в мифы?

И откровенно лжив и провокационен некий исполнительный директор "Национального комитета Америки Армении" Арам Хамбарян , который утверждает, что мирное соглашение не решает ключевых вопросов. По сути, он и ему подобные провокаторы снова тиражируют мифы, которые за версту пахнут кровью. Совершенно очевидно, что новая война , о которой так мечтают "реваншисты," из армянской диаспоры, может привести к окончательному обнулению армянской государственности.

Азербайджан ясно показал в 2020 и 2023 годах, что способен в кратчайшие сроки решать задачи военного характера. Именно поэтому сегодня решается ключевой вопрос: сможет ли Армения сама выбирать свой путь или позволит диаспоре вновь толкнуть себя в пропасть? У Еревана есть реальная альтернатива: отказаться от навязываемых лозунгов и довести до конца процесс мирного сосуществования с Азербайджаном.

Наша страна, на самых разных уровнях заявила о своей готовности к добрососедству. Баку заинтересован в открытых коммуникациях, в региональном сотрудничестве, в развитии транспортных и торговых связей. Да, Азербайджан готов к любому развитию событий. Но именно Армения должна решить, будет ли она снова играть в опасные игры диаспоры или, наконец, выберет путь мира.