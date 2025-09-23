Эрдоган затронет тему мирного процесса между Азербайджаном и Арменией на Генеральной Ассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также затронет вопрос мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер заявил в интервью азербайджанским СМИ.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган выступит завтра на саммите лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.