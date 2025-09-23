https://news.day.az/world/1782395.html Эрдоган затронет тему мирного процесса между Азербайджаном и Арменией на Генеральной Ассамблее ООН Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также затронет вопрос мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Как передает Day.Az, об этом турецкий лидер заявил в интервью азербайджанским СМИ.
