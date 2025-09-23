https://news.day.az/world/1782394.html Трамп встретится с Зеленским Президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
Трамп встретится с Зеленским
Президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сказала Ливитт.
По ее словам, позже в тот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.
