Назван обладатель «Золотого мяча»-2025

Французский журнал France Football назвал победителя премии "Золотой мяч" - награды лучшему футболисту по итогам сезона 2024/2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, им стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. Церемония прошла в театре "Шатле" в Париже.

Ранее стало известно, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду назвали Ямаля.