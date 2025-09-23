https://news.day.az/sport/1782396.html

Назван обладатель «Золотого мяча»-2025

Французский журнал France Football назвал победителя премии "Золотой мяч" - награды лучшему футболисту по итогам сезона 2024/2025. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, им стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. Церемония прошла в театре "Шатле" в Париже. Ранее стало известно, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 22 сентября.