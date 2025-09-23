Анонсированы переговоры Трампа и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп в четверг, 25 сентября, проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

"В четверг в Белом доме президент Трамп примет президента Турции Эрдогана для двусторонней встречи", - сказала пресс-секретарь.

О планах по проведению встречи с Эрдоганом Трамп заявил 19 сентября. Президент США отметил, что страны работают над множеством сделок, включая масштабную закупку самолетов Boeing и переговоры по F-35, которые, как ожидается, завершатся положительно.