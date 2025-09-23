Cлова Насими устояли перед мечами, его дух превзошел страхи, а его наследие стало путем для тех, кто ищет смысл и свет

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана в партнерстве со Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии фестиваля прошел Международный форум на тему "В поисках вечной истины", объединивший около семидесяти исследователей и учёных из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран.

В своем видеообращении к участникам фестиваля генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик в выразительной форме подчеркнул значимость знаменательного события, отметив, что для ИСЕСКО большая честь и радость быть частью этой благородной инициативы вместе с Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, чья преданность наследию возвышает дух нашей общей цивилизации.

"На грандиозном Фестивале Насими мы чествуем голос духа и мужества, эхо которого разносится сквозь столетия. Насими был поэтом-искателем, чьи стихи превращались в песни, чьи строки становились откровением, чья жизнь сама была свидетельством, а сердце продолжало биться любовью ко всем нам. Рожденный в смутное время, он провозгласил присутствие Божественного в человечестве и видел в каждой букве отражение священного. Эта убежденность стоила ему жизни, но его мученичество увенчало его бессмертием.

Его слова устояли перед мечами, его дух превзошел страхи, а его наследие стало путем для тех, кто ищет смысл и свет. Он стоит в одном ряду с вечными голосами: Руми, Хафиза и Ибн Араби - тех, кто превратил веру в чудо, тишину - в поиск, слова - в крылья. Поэзия Насими, звучащая на азербайджанском, персидском и арабском языках, несла ритм единства и аромат искренности", - отметил гендиректор ИСЕСКО.

По его словам, Насими показал, что вера процветает в размышлениях, поклонение расцветает в созерцании, а цивилизация возвышается, когда поэзия, философия и духовность действуют вместе.

"Дорогие друзья, наши слова вновь ищут идентичность, мир и истину. В этот момент зов Насими звучит с предельной ясностью. Он призывает нас видеть Божественное в себе и в других, преодолевать разногласия, воспринимать знание как священную обязанность и защищать самовыражение как дар свободы. Почитая Насими, мы пробуждаем традицию мужества, стремления к знанию и красоты. Подобные традиции объединяют нации и освещают путь человечества.

Пусть слушатели излучают вдохновение, и пусть светлое наследие Имама Насими продолжает вести наши сердца и умы к свету, единству, миру и процветанию. И, как напоминает нам сам поэт, в каждом сердце разворачивается Вселенная, а в каждой душе вечно сияет солнце", - добавил Салим бин Мухаммед Аль-Малик.

Напомним, что фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в области литературы, театра и музыки.