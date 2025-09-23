При поддержке «Nar» в стране прошел первый инклюзивный турнир интеллектуальных игр

В Азербайджане впервые при поддержке доступного мобильного оператора "Nar" состоялся инклюзивный турнир интеллектуальных игр "Zəka Fest" для молодежи с нарушениями речи и слуха. Проект, посвящённый Международному дню жестового языка, был реализован по инициативе "Şəkərbura Show" при поддержке организации "Поддержка слабослышащих" ("Karlara Dəstək" İB), Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери Шехер", Общественного телевидения и других партнёров. Основная цель турнира - усиление социальной интеграции и творческого потенциала молодежи с нарушениями слуха, а также обеспечение доступа к развивающим играм.

В турнире приняли участие семь команд. Пятичасовой интеллектуальный марафон состоял из семи раундов и финала. Участники использовали навыки командной работы и индивидуального мышления для решения различных вопросов. По итогам соревнования команда "Uğur" заняла первое место, "Qızıl" - второе, а "Cəsur" - третье. Победители и другие участники получили ценные призы от "Nar".

Следует отметить, что "Nar" получил международное признание за проекты, направленные на расширение доступа к информации и коммуникационным возможностям для людей с нарушениями слуха и речи. Компания была удостоена престижной бизнес-премии Stevie за свои инициативы в области социальной ответственности. Поддержка нового мобильного приложения для изучения жестового языка является логичным продолжением многолетней деятельности "Nar" в этом направлении и ещё больше усиливает его вклад в развитие инклюзивного общества. Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых при поддержке мобильного оператора, вы можете найти здесь.

