Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви

Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому в ходе его поездки в Пенсильванию, США. Об этом сообщил телеканал Polsat News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне во время мессы. Из алтаря вывели мужчину в ризе, который не является священником. "При нем не было видимых опасных предметов, и он оказал сопротивления", - отмечается в публикации.

Очевидцем происшествия стал главный редактор польской газеты Fakt Михаил Водзиньский. По его словам, местная польская община знает подозреваемого. Мужчина и раньше мешал мессе, но впервые выдал себя за священника. Его задержали сотрудники службы безопасности.