Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере вышло на новый уровень

Сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере получило развитие и вышло на новый уровень.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Высоко оцениваю деятельность ведущей компании Вашей братской страны ACWA Power в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности, строительство Хызы-Абшеронской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей ветряной электростанцией в Кавказском регионе. Этот проект играет важную роль в диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В то же время заслуживает одобрения нынешний уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОПЕК+", - говорится в письме.