Президент Ильхам Алиев: Общие духовные ценности являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией
Общие духовные ценности являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.
"Общие духовные ценности, религиозно-культурные корни и крепкая дружба, объединяющие наши братские народы, являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Нас радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером - Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре