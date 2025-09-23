Президент Ильхам Алиев: Общие духовные ценности являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Общие духовные ценности являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Общие духовные ценности, религиозно-культурные корни и крепкая дружба, объединяющие наши братские народы, являются одними из основных факторов, обусловливающих отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Нас радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером - Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке", - говорится в письме.