SOFAZ назвал общую сумму перечислений в госбюджет

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) с момента своего создания перечислил в государственный бюджет более 140 миллиардов долларов США.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель исполнительного директора SOFAZ Ровшан Джавадов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, в сферу деятельности SOFAZ входят железная дорога "Карс", трубопровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", крупные оросительные проекты, строительство жилья, образовательные программы для вынужденных переселенцев и другие инициативы.

"Фонд является одним из самых прозрачных в мире и в настоящее время управляет активами на сумму более 60 миллиардов долларов", - отметил Джавадов.

Он добавил, что фонд сотрудничает с ведущими международными финансовыми институтами, такими как BlackRock и Blackstone, что создаёт возможности для передачи знаний и технологий, а также для совместных инвестиций в экономику страны.