Строительство иранской части моста через Араз близится к завершению

Строительство иранской части моста Агбенд-Келале через реку Араз между Ираном и Азербайджаном вскоре будет завершено.

Как передает во вторник Day.Az, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель исполнительного директора Иранской компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Элирза Сияхпур.

По его словам, согласно плану, подрядчик, выбранный азербайджанской стороной, должен завершить строительство моста до конца года. Строительство моста на азербайджанской стороне уже завершено.

Напомним, что строится автомобильный мост длиной 374 метра и шириной 27,6 метра. Он будет включать по четыре полосы движения, две полосы безопасности и разделительные полосы, а также пешеходные дорожки шириной 2,8 метра с каждой стороны.