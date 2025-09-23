Стало известно, сколько азербайджанцев получили сертификаты на Coursera за четыре месяца
За последние четыре месяца 30 000 граждан Азербайджана получили около 63 000 сертификатов на платформе Coursera.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Аналитического и координационного центра Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана Фариз Джафаров, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.
"Мы сотрудничаем с Coursera: в прошлом году был подписан крупный контракт, который предоставляет 70 000 азербайджанцам бесплатный доступ к более чем 12 000 образовательным программам. К апрелю 2026 года мы планируем охватить более 70 000 человек. Наша цель - быстро восполнить пробелы в навыках", - отметил он.
По его словам, в рамках стратегии цифровой экономики планируется реализовать ещё более 50 проектов, которые создадут дополнительную ценность для ВВП, будут способствовать развитию компаний, а также привлечению международных инвестиций и талантов.
Ф.Джафаров также подчеркнул три ключевых направления развития цифровой экономики Азербайджана: создание инфраструктуры, развитие человеческого капитала и формирование новых бизнесов с их последующим регулированием.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре