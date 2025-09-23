В iPhone 17 Pro Max нашли поддержку быстрой зарядки мощностью до 36 Вт

По данным портала ChargerLAB, новый флагман Apple, iPhone 17 Pro Max, демонстрирует улучшенную скорость зарядки по сравнению со своим предшественником. Тесты показали, что устройство способно заряжаться с пиковой мощностью около 36 Вт, что является шагом вперед по сравнению с 30 Вт у iPhone 16 Pro Max. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испытания, проведtнные ChargerLAB с использованием различных зарядных устройств мощностью от 18 Вт до 140 Вт, выявили, что iPhone 17 Pro Max достигает максимальной скорости зарядки около 36 Вт. Этот показатель был зафиксирован при использовании адаптеров, включая 40-ваттный адаптер Dynamic Power с максимальной мощностью 60 Вт, а также блоки питания на 61 Вт, 67 Вт, 70 Вт, 96 Вт и 140 Вт.

Для сравнения, прошлогодняя модель, iPhone 16 Pro Max, достигала пиковой скорости зарядки лишь около 30 Вт. Ожидается, что меньшая модель, iPhone 17 Pro, также сможет достигать аналогичной пиковой мощности в 36 Вт.

Сама компания Apple заявляет, что все модели новой линейки iPhone 17 - iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max - могут зарядиться до 50% всего за 20 минут при использовании совместимого зарядного устройства, например, упомянутого 40-ваттного адаптера Dynamic Power. Это значительное улучшение по сравнению с серией iPhone 16, для которой зарядка до 50% занимала 30 минут.

Важно отметить, что для достижения максимальной скорости зарядки также необходим подходящий кабель USB-C. Не все кабели, особенно самые простые или дешевые, способны обеспечить достаточную передачу энергии. В случае сомнений, кабель USB-C, поставляемый в комплекте с iPhone, полностью поддерживает возможности быстрой зарядки.